El turismo boxea Marín

El Team Thunder Marín afronta una nueva temporada con la sensación de estar ante uno de los cursos más exigentes y, al mismo tiempo, más ilusionantes de su historia. El club se ha consolidado como una de las referencias gallegas en el boxeo de competición y encara los próximos meses con un calendario repleto de citas de primer nivel, desde torneos autonómicos hasta campeonatos nacionales e internacionales.

Su presidente y también competidor, Aarón González, resume el momento que atraviesa la entidad con una cifra que da medida de su crecimiento: «Somos 37 competidores en activo», explica. Una dimensión que, a su juicio, sitúa al equipo entre los clubes con mayor estructura competitiva del país.

La temporada echará a rodar en la Porto Box Cup, que se celebrará los días 26, 27 y 28 en Oporto. Se trata, según subraya González, de «la competición más grande del mundo», con cerca de 1.200 participantes. El torneo servirá como primera gran piedra de toque para un equipo acostumbrado ya a medirse en escenarios de máxima exigencia.

Entre los nombres propios que centran la atención destaca el de Noa Vincelle, de 16 años, una de las grandes promesas del club. La joven deportista, que comenzó en el kickboxing con solo 9 años y dio el salto al boxeo hace dos temporadas, llega a esta cita con prudencia y ambición. «He pasado estos días por el fisio porque llevo con la espalda fastidiada unos meses, pero en teoría para Oporto debería estar todo bien», señala.

Pese a ese contratiempo físico, Vincelle mantiene intactas sus metas. «Mis objetivos para este año se centran en continuar progresando a nivel deportivo hasta alcanzar el máximo nivel dando lo mejor de mí, con la meta de proclamarme campeona de España y aspirar a logros aún mayores en el ámbito competitivo», afirma. Por delante tiene una hoja de ruta clara pasando por orto, los Campeonatos Gallegos y el Open Ence Villa de Marín.

Aarón González no escatima elogios hacia la boxeadora marinense. En Oporto, recuerda, Noa tendrá un cuadro de enorme dificultad, con siete rivales «de primer nivel», entre ellas campeonas de Europa. No será, sin embargo, territorio desconocido para ella, ya que tanto la púgil como el club afrontan su tercera participación en la cita, donde Vincelle logró imponerse en las dos anteriores. Además, la joven sabe bien lo que es triunfar fuera de España, después de proclamarse campeona el año pasado también en Braga.

Tras el paso por Portugal, el equipo centrará sus esfuerzos en abril en el Campeonato Gallego. Pero una de las fechas marcadas en rojo llegará en mayo con la sexta edición del Open Ence Villa de Marín, organizado por el propio club en el SEI San Narciso.

La previsión vuelve a dispararse. Si el año pasado reunió a 560 competidores, en esta ocasión se esperan unos 750, con representación de prácticamente toda Europa y con novedades procedentes de Estados Unidos, Canadá o Nigeria. Finalmente, Pakistán y Bahrein no estarán presentes.

El torneo, destaca González, volverá a ser «el más grande de España» y tendrá un impacto que va más allá del deporte. Entre competidores y entrenadores se calcula la llegada de unas 1.000 personas, a las que se sumarían otros mil espectadores y familiares.

«Son cuatro días, la gente viene, hace turismo, conoce y gasta», apunta poniendo el foco en la repercusión económica y promocional del evento para el municipio.

El curso continuará en junio con el Campeonato de España. En julio, prevén nuevas citas internacionales como el Braga Open Box y, si se confirma la expedición, el Open Internacional de Gales. Todo ello exige una planificación minuciosa y también un importante esfuerzo económico.

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Trabajo, ambición y crecimiento. Esas son las bases de un Team Thunder Marín que no solo pelea por títulos, sino también por seguir haciendo de Marín una plaza cada vez más reconocible en el mapa del boxeo.