Casi mil vehículos revisados y 28 infracciones por no usar el cinturón

La última campaña de control del uso del cinturón de seguridad en Pontevedra se cerró con 28 denuncias tras la inspección de 949 vehículos en distintos puntos de la ciudad. El operativo, desarrollado por la Policía Local entre los días 9 y 15 de marzo, vuelve a dibujar un escenario de incumplimientos minoritarios, aunque las autoridades insisten en que no conviene rebajar la vigilancia sobre una de las medidas de seguridad más básicas al volante.

La concelleira de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, destacó el bajo volumen de infracciones detectadas. «Se comprueba una vez más que el incumplimiento y las infracciones son residuales», apuntó la edil, al recordar que de los 949 vehículos controlados «únicamente se detectaron o denunciaron 28 faltas». En términos porcentuales, esa cifra supone el 2,9% del total de controles practicados durante la campaña.

El mayor número de denuncias correspondió, una vez más, a conductores que circulaban sin cinturón de seguridad. En concreto, los agentes detectaron 21 casos. A ellos se suman cinco pasajeros que tampoco lo utilizaban –tres en los asientos delanteros y dos en los traseros– y otros dos casos de menores que viajaban en la parte posterior del vehículo sin un sistema de retención adaptado a su peso y estatura.

Fue precisamente en este último punto en el que Vilaverde quiso poner el acento. La concelleira advirtió que «hay que avanzar hacia un escenario en el que nadie incumpla esta medida de seguridad» y recordó que el cinturón y los sistemas de retención infantil siguen siendo elementos decisivos «a la hora de salvaguardar la integridad física en caso de impacto o frenazo brusco». Más allá del dato estadístico, el mensaje municipal apunta a evitar cualquier relajación, especialmente en trayectos cotidianos y de corta distancia, donde suele bajar la percepción del riesgo.

La campaña deja además otro dato significativo: ninguno de los conductores profesionales sometidos a control fue denunciado. De los 949 vehículos revisados, 925 eran turismos privados, 10 taxis, 2 autobuses y 12 vehículos de mercancías. En total, fueron 24 los vehículos profesionales inspeccionados y en ninguno de ellos se detectó incumplimiento alguno. Para Vilaverde, este resultado refleja «la responsabilidad de los profesionales al volante que circulan por nuestra ciudad», mientras que todas las faltas registradas se concentraron en vehículos de uso particular.

Noticias relacionadas

Pese a que el balance general arroja una incidencia reducida, el Concello insiste en mantener este tipo de operativos como herramienta de prevención y concienciación. La responsable municipal apeló a la prudencia de conductores y acompañantes y recordó que el uso del cinturón no depende de la distancia ni del tipo de vía. «Sea cual sea el desplazamiento, largo o corto, por zona urbana o rural», recalcó, es fundamental mantener las medidas de seguridad y utilizar siempre un dispositivo que sigue siendo, subrayó, «de vital importancia».