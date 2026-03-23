Los divorcios caen a la mitad en diez años en Pontevedra

El partido judicial de Pontevedra registró en 2025 un total de 195 demandas de ruptura matrimonial —sumando nulidades, separaciones y divorcios—, frente a las 235 contabilizadas en 2024 y las 377 de 2015. Los datos hechos públicos este lunes por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia reflejan así una caída del 17% respecto al año anterior y un descenso de casi el 48,3% en comparación con hace diez años.

Del total de procedimientos presentados en 2025, la inmensa mayoría correspondió a divorcios, con 181 demandas, lo que supone cerca del 93% de todas las rupturas matrimoniales registradas en el partido judicial. Las separaciones sumaron 13 asuntos y las nulidades, 1. En comparación con 2024, los divorcios descendieron de 225 a 181, mientras que las separaciones aumentaron de 9 a 13. Si la comparación se hace con 2015, el retroceso es aún más acusado en los divorcios, que han pasado de 362 a 181, exactamente la mitad.

Por tipo de procedimiento, en 2025 se presentaron 123 divorcios consensuados y 58 no consensuados, frente a los 151 y 74, respectivamente, de 2024. En 2015, esas cifras se situaban en 193 divorcios consensuados y 169 no consensuados. En el caso de las separaciones, se contabilizaron nueve consensuadas y cuatro no consensuadas, mientras que en 2024 fueron seis y tres, y en 2015, 14 y una. En conjunto, los procedimientos consensuados siguieron siendo claramente mayoritarios en 2025.

No consensuadas

Las separaciones no consensuadas mantuvieron una incidencia muy reducida en Pontevedra: cuatro en todo 2025, una por trimestre, frente a tres en 2024 y una en 2015. Aunque el dato crece ligeramente respecto al año pasado, continúa en niveles muy bajos dentro del conjunto de la litigiosidad familiar.

En cuanto a los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, el partido judicial de Pontevedra registró en 2025 un total de 273 asuntos, frente a 159 en 2024 y 170 en 2015. Ese incremento se debe exclusivamente al fuerte aumento de las modificaciones consensuadas, que pasaron de 57 en 2024 a 213 en 2025, mientras que las no consensuadas descendieron de 102 a 60. Comparado con 2015, las no consensuadas también bajan con claridad, de 137 a 60.

Procedimientos con hijos

Por su parte, los procedimientos de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales alcanzaron en 2025 los 114 asuntos, una cifra muy similar a la de 2024 (111) y ligeramente superior a la de 2015 (110).

Dentro de esta categoría, aumentaron los procedimientos consensuados, que pasaron de 57 en 2024 a 67 en 2025, mientras que los no consensuados descendieron de 54 a 47. Frente a 2015, también se aprecia un leve desplazamiento hacia fórmulas pactadas, con más asuntos consensuados y menos contenciosos.

En términos generales, la evolución de 2025 confirma en el partido judicial de Pontevedra una tendencia de descenso de las rupturas matrimoniales respecto tanto al año anterior como a la última década, con un peso cada vez menor de los divorcios contenciosos y una mayor presencia de procedimientos consensuados en materias vinculadas a las medidas familiares.

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En el conjunto de Galicia, el número de demandas de ruptura matrimonial en 2025 fue de 4.573, frente a las 5.269 del año anterior, según el TSXG.