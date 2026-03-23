Diez primaveras en flor de cientos de camelias distintas

La parroquia de Santa María de Xeve volvió a rendirse este domingo ante la belleza de una de sus señas botánicas más singulares con la celebración del X aniversario de la Exposición da Camelia, una cita ya consolidada en el calendario local nacida del deseo de compartir un patrimonio desconocido.

Detrás de esta iniciativa está la asociación SondeXeve. Su vicepresidenta, Conchi Núñez, recuerda cómo surgió la idea hace ya diez años: «Todo comenzó al descubrir la finca de Manuel Hermida, presidente de la entidad. Yo me metía en medio de las camelias de Manuel y alucinaba. Aquello era un paraíso».

Enseguida vio claro que aquel tesoro no podía quedar en el ámbito privado. «Yo le decía: Manuel, tienes aquí un tesoro que nadie sabe que tienes. Y si nosotros podíamos disfrutar de eso, también había que permitir que lo disfrutaran los demás, porque nadie sabía que en Xeve teníamos estos tesoros», considera.

Isabel Alvariñas muestra una de las especies nuevas de camelia que ha creado. / Gustavo Santos

A ese primer descubrimiento se sumó después el de otra colección destacada en la parroquia, la de Carmen, con menor cantidad de ejemplares, pero con variedades de gran calidad. Aquello terminó de empujar a la organización a dar el paso. «Dije: esto ya no queda aquí’», resume la vicepresidenta sobre el impulso definitivo para poner en marcha una exposición que, en su primera edición, ya tuvo una buena acogida.

Diez años después, la cita no solo se mantiene viva, sino que demuestra una notable capacidad de convocatoria. En esta edición participaron 20 expositores, de los cuales todos salvo uno eran de la propia parroquia. Pero si algo sorprende al visitante es la enorme diversidad floral reunida en la muestra: más de 200 variedades distintas (de las más de 2.000 que hay en el mundo).

Una integrante de SondeXeve hace inventario de la exposición. / GUSTAVO SANTOS

Isabel Alvariñas es una de las vecinas participantes. Se considera una «aprendiz», pero lo cierto es que ya tiene más de cien tipos de camelias en su casa, todos en setos.

Y esa pasión por las camelias se traduce ahora en que ya ha creado variedades nuevas a través de semillas puras.

Reconoce que es una planta que no requiere especiales cuidados: solo abonarlas, podar los setos y retirarles las plagas de caracol.

Luz Gómez enseña jabones elaborados en la parroquia. / GUSTAVO SANTOS

La muestra contó además con aportaciones divulgativas para ayudar al público a comprender mejor la riqueza de este género botánico. La camelia ornamental más habitual es la japónica, pero el género incluye otras especies con usos muy distintos. Entre ellas, la camellia sinensis, empleada para elaborar té, y la camellia oleifera, de cuyas semillas se extrae aceite utilizado en productos como jabones y perfumería.

Precisamente, se incluyó un puesto de venta de jabones elaborados por los vecinos en un taller con Luz Gómez. Se emplea aceite de camelia, un ingrediente de gran valor, combinado con otros productos locales como leche de vaca, grasa de cerdo, miel, aceite de oliva y esencias florales suaves, ya que la camelia apenas tiene aroma.

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