La villa recupera su vínculo con el agua mediante un nuevo espacio termal

Ponte Caldelas ha vuelto a poner el foco en uno de los recursos que marcaron parte de su historia. Las obras del futuro espacio termal ya han comenzado en la localidad, que aspira a recuperar su vínculo con el balneario que existió en la zona y a convertir ese pasado en un nuevo motor de actividad.

La actuación moviliza una inversión global de un millón de euros y se integra en el Plan territorial de sostenibilidad turística de villas termales y cascos históricos. El proyecto está cofinanciado con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

De esa cantidad, la Xunta aportará 400.000 euros, por lo que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, acudió ayer al municipio para presentar el proyecto, que cuenta también con la colaboración de la Diputación. Se trata de una intervención que parte del Concello, pero en la que participan varias administraciones y que estos días entra ya en fase de obra sobre el terreno.

La idea es doble. Por un lado, crear un nuevo atractivo vinculado al turismo de bienestar. Por otro, sumar un servicio para el vecindario. La actuación busca además rescatar la memoria termal del municipio, ya que el espacio en el que ahora se trabaja había funcionado en el pasado como balneario.

El arranque de los trabajos supone también un paso simbólico para una villa que lleva tiempo tratando de poner en valor sus recursos propios. En este caso, el agua termal vuelve a aparecer como una oportunidad de desarrollo ligada no solo al turismo, sino también a la identidad local y a la recuperación de un elemento muy presente en la historia del municipio.

El proyecto se enmarca en una estrategia más amplia para reforzar el peso del termalismo en Galicia, un sector al que las administraciones atribuyen capacidad para atraer visitantes durante todo el año y repartir mejor los flujos turísticos. En esa línea, la nueva dotación de Ponte Caldelas se plantea como una oportunidad para dinamizar la economía local y abrir una nueva etapa alrededor de un recurso con tradición en la villa.

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No es un dato menor en una comunidad que concentra el 20% de la oferta termal de España y que está considerada la segunda región europea con mayores reservas de aguas mineromedicinales. Con esas cifras de fondo, Ponte Caldelas da ahora un paso para recuperar ese legado y tratar de convertirlo de nuevo en una seña de identidad y en un foco de atracción para visitantes.