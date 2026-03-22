Las terrazas de bares afectadas por las obras no pagarán tasas

El alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, mantuvo esta semana una reunión con profesionales de hostelería cuyos negocios se encuentran en las cercanías del Campo da Torre, a quienes dio cuenta de las obras del proyecto de rehabilitación integral de este enclave, una de las actuaciones más ambiciosas contempladas por el gobierno local para este mandato. El regidor confirmó que aquellos establecimientos afectados por los trabajos no tendrán que pagar la tasa de terrazas durante la duración de la actuación de las obras. Son alrededor de media docena de locales los que no podrán ocupar espacios en el exterior por este motivo, por lo que, tal y como señala el regidor caldense, «es de justicia que no tengan que pagar por un servicio que no van a poder prestar durante un tiempo determinado». La obra afectará a una superficie de 2.500 metros cuadrados y el presupuesto es de 764.867 euros.