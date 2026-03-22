En reserva 105 familias al adjudicarse los 74 pisos públicos ya realizados en Valdecorvos

Las primeras 74 viviendas de promoción pública del barrio de Valdecorvos ya ejecutadas por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) tienen ya adjudicatarios definitivos. La Xunta ha publicado la relación definitiva de los beneficiarios confirmados después de la criba correspondiente tras el sorteo provisional de hace nueve meses, en junio pasado.

El resultado, con los nombres y apellidos de los adjudicatarios, incluye, obviamente, los 74 seleccionados finales, pero también una larga lista de personas en reserva. Se trata de 105 familias que podrían aún aspirar a alguno de estos pisos en el caso de que el elegido en primer lugar renuncie por cualquier razón.

Además, hay un apéndice con 38 personas que fueron elegidas en el sorteo provisional pero excluidas después por causas como incumplir los topes de ingresos máximos exigidos para el acceso a la vivienda, ser titular de otro inmueble de más de 30.000 euros o no tener al día los datos en el Rexistro de Demandantes oficial de la Xunta, base que se utiliza para estas adjudicaciones.

En concreto, se han otorgado 37 pisos para menores de 36 años (diez de dos dormitorios, 25 de tres y dos de cuatro), 33 inmuebles más para familias en general (siete de dos cuartos, 24 de tres y dos de cuatro) y, finalmente, cuatro pisos para personas con movilidad reducida.

Todos ellos ya saben que vivirán en Valdecorvos, pero aún no conocen qué vivienda concreta le corresponde, ni en que planta se localiza de los nuevos bloques. Eso lo sabrán e 24 de abril, en un nuevo sorteo para la asignación de los inmuebles. Será después, incluso antes del verano si no hay retrasos, cuando se les entreguen las llaves, siempre en régimen de alquiler. Son todas ellas ser personas que bien viven en la ciudad o trabajan en ella.

Son cuatro edificios para 74 viviendas de promoción pública , garajes, sótanos y locales en la Parcela 16 de Valdecorvos. El importe de ejecución fue de 14,2 millones de euros, con casi 3,7 millones de euros en ayudas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Fondos de la UE Next Generation. Según los arquitectos de la obra, esta promoción en concreto genera un espacio público «muy grande», que supera los 4.000 metros cuadrados. «Todos los salones y cocinas dan a la zona de día, la iluminada, mientras que los dormitorios a la de un jardín grande, más silenciosa».

Además de este inmueble, la Xunta tiene en marcha una promoción de 48 pisos, pendiente de adjudicar tras dos licitaciones de obra por algo más de nueve millones de euros, y otra en ejecución con 56 hogares. El plan de 48 pisos consta de seis plantas, garaje y varios locales comerciales.

De este modo, junto con unos bajos comerciales que se reconvertirán en viviendas, el barrio contará con casi 200 nuevas viviendas, a las que se suman las 53 en Tafisa y las 11 de As Devesas. Además está también de desarrollo de suelo residencial entre O Marco y San Mauro que habilitará terrenos para otras 2.000 viviendas de las que más del 80% serán protegidas y el resto, incluida una zona reservada para viviendas unifamiliares, libres. Además, prevé 2.665 plazas de aparcamiento, de las cuales 655 serán de dominio público y se situarán en los viarios y en un área específica en la zona central del ámbito. Las zonas verdes públicas se disponen a lo largo del arroyo de Ponte do Couto y en el entorno, a modo de corredor verde, y se establecen también tres reservas de suelo para la dotación de equipamientos públicas.

La promoción de 56 viviendas, adjudicada en diciembre y en obras desde hace unas semanas, fue la primera que activó en Galicia Vipugal, la sociedad de vivienda pública creada por la Xunta, Vipugal, que optó por dos empresas gallegas, Xac y Orega, para construir por 10,7 millones de euros estos bloques.

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En concreto, esta promoción consta de 56 pisos de 2, 3 y 4 habitaciones en tres bloques independientes, así como garajes y trasteros. Se construyen en la parcela P-14, de 3.201 metros cuadrados. En concreto, estos 56 pisos públicos se distribuirán en tres bloques independientes de cuatro plantas de altura y bajo cubierta, además de garajes, trasteros y locales. Las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses.