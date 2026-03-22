El PP recuerda que ya alertó en 2023 del mal estado del Teatro Principal de Pontevedra

Tras dos días del accidente en el Teatro Principal en el que resultaron heridas leves cinco personas al desplomarse una parte de dos metros del falso techo del anfiteatro, el Partido Popular de Pontevedra ha querido posicionarse sobre este tema recordando que ya denunció reiteradamente el mal estado del edificio en 2023 y que su petición nunca fue escuchada por el gobierno local.

La concelleira Silvia Junco lamentó este domingo, a través de un comunicado de prensa, el suceso y deseó una pronta recuperación a los heridos. Recordó que esta situación podría haberse evitado, «ya que el Partido Popular lleva años denunciando públicamente el deterioro y el abandono del Teatro Principal». Indicó que en noviembre de 2023 la formación local advirtió del «estado inadmisible del edificio y de la necesidad de actuar con urgencia». No fue la única ocasión, ya que posteriormente, en marzo y septiembre de 2025, volvieron a insistir en el mal estado de las instalaciones y en la necesidad de acometer una reforma inmediata.

«Sin embargo, el gobierno local del BNG ha hecho oídos sordos a estas advertencias reiteradas, permitiendo que el problema se prolongase hasta desembocar en el incidente ocurrido el viernes. Es una verdadera vergüenza para Pontevedra que el teatro esté en un estado deplorable», manifestó Junco.

Es por ello que la concejala popular exige que, además de actuar en el falso techo afectado, se realice una revisión integral de todo el edificio y se acometan las reparaciones necesarias «para que el Teatro Principal vuelva a estar en las condiciones que merece y garantice plenamente la seguridad de usuarios, trabajadores y compañías que actúan en él».

Considera que no tiene sentido que desde el gobierno local «presuman reiteradamente de la amplia programación cultural de este espacio mientras no garantizan que el edificio cuente con el mantenimiento, la seguridad y la accesibilidad que merecen los vecinos y visitantes de nuestra ciudad».

Hay que recordar que el accidente tuvo lugar en la noche del viernes, durante el Concerto de Primavera organizado por la Universidade de Vigo y que el Teatro Principal se encontraba con el aforo al 99%, es decir, con más de 400 personas en su interior, en plena actuación se cayó una plancha de dos metros del falso techo del anfiteatro que alcanzó a cinco personas, heridas leves.

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Debido a ello, el recinto cultural permanecerá cerrado al uso hasta nuevo aviso, siendo canceladas todas las actividades en su interior.