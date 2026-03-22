Arte
O Museo incorpora debuxos de Castelao e Carmen Babiano
A Deputación de Pontevedra acaba de incorporar á colección do Museo de Pontevedra dous debuxos de notable importancia histórica e artística. Trátase de «O día que saímos da nosa patria», un debuxo de Castelao que este asinou poucos días despois da súa chegada a Arxentina, e «Paisaxes pontevedresas e flores», do que é autora Carmen Babiano Méndez-Núñez. Ambos pertencían a unha colección particular e foron mercados por un prezo conxunto de 6.000 euros.
O debuxo realizado por Castelao é, segundo a directora do Museo, Ángeles Tilve, «un moi interesante exemplo da produción do artista no exilio, sendo moi simbólico do mesmo o lema co que titulou esta obra».
O debuxo atópase nun aceptable estado de conservación, aínda que vai requirir unha intervención do equipo de restauración do Museo, debido a que o papel ten algunhas zonas deterioradas nos bordes. Unha vez estea restaurado, incorporarase á exposición permanente nas salas que lle adica no edificio que leva o seu nome.
O segundo debuxo é obra da pontevedresa Carmen Babiano Méndez-Núñez, unha das poucas mulleres en Galicia que no século XIX puido desenvolver unha certa carreira artística. Segundo Ángeles Tilve «é un exemplo moi significativo da súa produción como ilustradora».
