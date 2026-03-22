Casi dos mil solicitantes en la ciudad

La demanda de viviendas públicas y protegidas sigue al alza en Pontevedra y esta misma semana se llegaba a 1.975 familias anotadas en el Rexistro oficial, que se actualiza diariamente. Es un nuevo récord en los últimos días, ya que. Son 75 solicitantes más que hace apenas dos meses, una etapa en la que se ha disparado la cifra, probablemente ante el aluvión de planes anunciados y puestos en marcha por el IGVS y Vipugal, la empresa pública creada por la Xunta para promover estos pisos.

En apenas un año, desde febrero de 2025 hasta ahora, la demanda ha crecido casi al doble, ya que entonces eran 1.029 los anotados. En solo trece meses hay mil familias más, a una media de 73 añadidas cada mes. De este modo la urbe del Lérez es la cuarta con mayor número de solicitantes, solo por detrás de Vigo, A Coruña y Lugo, donde también hay una escalada imparable de peticionarios. En Santiago son unos 1.750 y se superan los mil en Ourense.

De los 1.975 solicitantes del pasado viernes en la ciudad, el 91% (1.791), piden una vivienda de promoción pública (VPP), por lo que las previsiones autonómicas apenas cubrirían el 20% de esa demanda.

En el resto de la comarca también hay planes similares en municipios como Sanxenxo y Marín, lo que también ha disparado la demanda. El caso más llamativo es el de la villa turística. Hace un año apenas eran 36 las familias anotadas en el Rexistro. Ahora son unas noventa, un 150% más. Ya en su día el Concello advertía de que aquella demanda no era real y sospechaba que era mucho mayor, pero sin reflejarse en las listas oficiales. La Xunta ya tiene en marcha un proyecto de 25 VPP en Noalla y otro de 40 en la Rúa das Cunchas, al pie de la playa de Silgar.

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La demanda es general en toda la provincia. Después de Vigo, que ya supero los 10.000 inscritos, y los casi dos mil solicitantes de Pontevedra, aparece Vilagarcía con 479, por delante de Mos (335) y Porriño (291). Marín se sitúa en séptimo lugar de la provincia, con 118 solicitudes, por detrás de Cangas y por delante de las 110 de Poio. A Estrada y Bueu también suman una demanda notable.