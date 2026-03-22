Las fincas forestales de Pontevedra deben estar limpias antes del 31 de mayo

El Concello de Pontevedra ha hecho público el nuevo bando de la Alcaldía que obliga a las personas propietarias de terrenos y solares a mantenerlos en las debidas condiciones de limpieza para evitar los incendios forestales. Este deber de gestión de la biomasa y desbroce de las parcelas se tendrá que ejecutar, como fecha límite, antes del próximo 31 de mayo de 2026.

El bando recuerda al vecindario que con la llegada de la temporada estival y la cercanía de la época de alto peligro de fuegos, es un deber conservar las propiedades en condiciones de seguridad y salubridad, manteniendo la masa vegetal de forma que se evite la erosión y la propagación de incendios.

En cumplimiento de la normativa autonómica de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, los propietarios, así como las administraciones y entidades titulares de infraestructuras, tienen que gestionar la biomasa forestal en una franja perimetral de 50 metros alrededor del suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable.

Esta necesidad de limpieza también es de obligado cumplimiento en los 50 metros alrededor de edificaciones, viviendas aisladas, urbanizaciones, depósitos de basura, cámpings, gasolineras, parques e instalaciones industriales que estén la menos de 400 metros del monte.

Para garantizar la máxima seguridad, el bando recalca que en estas fajas de protección de 50 metros no podrá haber maleza ni árboles de especies consideradas pirófitas o invasoras, tales como el pino, la mimosa, la acacia, el eucalipto, la xesta, el helecho, la silva o el toxo.

El Concello de Pontevedra, a través del plan de actuación municipal contra incendios forestales aprobado en enero de 2023, vigilará el cumplimiento de estos deberes en las redes de fajas de gestión y en los puntos potencialmente peligrosos.

Noticias relacionadas

En caso de que se detecten incumplimientos de la limpieza pasada la fecha límite del citado 31 de mayo de 2026, se tramitarán los correspondientes órdenes de ejecución y expedientes sancionadores y, de ser necesario, se procederá a la ejecución subsidiaria de los trabajos a cargo de la persona propietaria.