El debate de la Variante Oeste vuelve al Congreso

El PP trasladará al Congreso de los Diputados una nueva ofensiva sobre la Variante Oeste de Caldas de Reis. Los diputados Pedro Puy, Irene Garrido y Juan Bayón anunciaron en una visita a la localidad que reclamarán la reactivación urgente de esta infraestructura y que defenderán la recuperación de un trazado ya consensuado en el municipio hace casi dos décadas.

La petición llega después de que el Gobierno central decidiese dar marcha atrás al estudio informativo aprobado provisionalmente en 2025, un documento que salió a información pública en el BOE con la alternativa C-3b como opción recomendada y que generó un fuerte rechazo vecinal y político por sus afecciones sobre viviendas y terrenos. Ese proyecto fue finalmente cancelado este mes de marzo, abriendo una nueva etapa para replantear la solución viaria en la zona.

Los populares sostienen que la necesidad de una variante sigue intacta porque Caldas arrastra desde hace años un problema de tráfico en pleno centro urbano, especialmente en el paso de la N-640. En esa línea, Pedro Puy defendió que la anulación del último diseño no puede traducirse en un nuevo parón y reclamó que el Ministerio vuelva a activar cuanto antes una alternativa viable para desviar la circulación de paso fuera del casco urbano.

La iniciativa que el PP quiere registrar en la Cámara Baja incluirá también la petición formal del expediente relativo a la cancelación del estudio informativo. Además, los diputados solicitarán al Gobierno que detalle sus planes para esta infraestructura, con información sobre plazos, previsión presupuestaria y calendario de tramitación, con el objetivo de aclarar si existe una hoja de ruta para retomar el proyecto.

Durante la visita, el portavoz municipal del PP en Caldas, Fernando Pérez, agradeció el trabajo de los parlamentarios y enmarcó esta nueva iniciativa en la presión ejercida en los últimos meses desde el ámbito político y vecinal. Según defendió, la retirada del estudio actual no resuelve por sí sola el problema de fondo, ya que la localidad sigue necesitando una circunvalación que alivie el tráfico y reduzca el impacto de la circulación en el centro.

Noticias relacionadas

Con este movimiento, el PP busca situar de nuevo la Variante en la agenda estatal y evitar que la anulación del proyecto termine dejando en suspenso cualquier alternativa. El debate, en todo caso, vuelve a abrirse en un escenario distinto al del pasado verano, con el estudio del Ministerio retirado, con el rechazo social ya expresado y con la presión política centrada ahora en definir si Caldas tendrá una nueva propuesta de circunvalación y bajo qué trazado.