El Concello licita la humanización del Camiño do Castro de Dorrón

El Concello de Sanxenxo licitará este lunes la humanización del Camiño do Castro en Dorrón. La actuación, financiada a través del Plan +Provincia de la Diputación, supondrá una inversión de 412.445 euros. Está previsto que la obra tenga un plazo de duración de cuatro meses.

La intervención transformará por completo este vial que conecta el núcleo rural de O Castro con la carretera PO-308. El actual camino, con tramos de fuerte pendiente y un firme deteriorado, será renovado en su totalidad para mejorar la seguridad y la comodidad. El proyecto también incluye el soterramiento del cableado aéreo y la instalación de luminarias de bajo consumo.