Coches, farmacia y alimentación lideran las ventas de Pontevedra a EEUU y Oriente Próximo

La provincia de Pontevedra cerró 2025 con un saldo comercial claramente favorable tanto con Estados Unidos como con Oriente Próximo, dos mercados que hoy cobran un interés añadido por la nueva escalada bélica en la región tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos contra Irán, en coordinación con Israel, y la posterior extensión de los ataques y represalias en varios frentes de Oriente Medio.

En ese contexto de máxima tensión geopolítica, es interesante conocer los últimos datos de comercio exterior, referidos a 2025, entre Pontevedra y EE UU y Oriente Próximo, de cara a los cambios que puedan sufrir a lo largo de este año. Según la información facilitada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la provincia de Pontevedra vendió a Estados Unidos mercancías por valor de 278,1 millones de euros e importó por 132 millones, lo que deja un superávit de 146 millones. Con Oriente Próximo, las exportaciones ascendieron a 206,7 millones y las importaciones a 94,9 millones, con un saldo positivo de 111,8 millones. En ambos casos, por tanto, Pontevedra exporta más del doble de lo que compra, pero la estructura de ese intercambio no es la misma: mientras el mercado estadounidense presenta una cesta mucho más diversificada, el de Oriente Próximo aparece fuertemente concentrado en unos pocos capítulos.

Norteamérica

En el caso de Estados Unidos, el principal producto exportado por Pontevedra en 2025 fueron los farmacéuticos, con 47,2 millones de euros, lo que representa cerca del 17% de todas las ventas al mercado norteamericano. A continuación figuran los vehículos automóviles y sus componentes, con 44,1 millones, y las preparaciones de carne y pescado, con 39,9 millones. Tras ellos se sitúan la maquinaria y aparatos mecánicos, con 29,1 millones, y las bebidas, con 21,4 millones. Solo estos cinco grandes capítulos concentran algo más del 65% de todo lo exportado por Pontevedra a Estados Unidos, lo que dibuja una relación comercial importante y, al mismo tiempo, relativamente equilibrada entre industria química, automoción, alimentación y bienes de equipo.

Si se amplía la mirada a grandes familias de productos, el patrón es todavía más claro. El bloque de las industrias químicas suma 67,9 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos y es la primera gran sección comercial. Le siguen los productos de las industrias alimentarias y bebidas, con 62,5 millones; el material de transporte, con 44,3 millones, y la maquinaria y el material eléctrico, con 36,9 millones.

Diferentes materias primas

En cuanto a las importaciones desde Estados Unidos, la partida con mayor peso son los pescados, crustáceos y moluscos, con 29,1 millones de euros, es decir, algo más del 22% del total comprado por la provincia. Después aparecen la maquinaria, con 19,7 millones; el vidrio y sus manufacturas, con 11,8 millones; los cereales, con 11,5 millones, y los productos diversos de la industria química, con 8,6 millones. En este caso, el perfil es distinto, ya que Pontevedra compra a EE UU tanto materia prima alimentaria como bienes industriales y otros para distintos procesos productivos. También en este caso los cinco primeros capítulos concentran en torno al 61% de todas las importaciones.

Mayor concentración

El motor de las exportaciones pontevedresas a Oriente Próximo son los vehículos automóviles, tractores, ciclos y sus componentes, con 130,1 millones de euros, una cifra que equivale a casi el 63% de todas las ventas de la provincia a ese mercado. Muy por detrás quedan los productos lácteos, huevos, miel y otros productos comestibles de origen animal, con 27,2 millones, y después la maquinaria, con 8,8 millones; las preparaciones a base de cereales y productos de pastelería, con 7,5 millones, y los pescados y mariscos, con 6,9 millones. Los cinco primeros capítulos suman más del 87% de todo lo exportado a Oriente Próximo, lo que refleja una dependencia mucho mayor de unos pocos nichos muy concretos.

Esto quiere decir, en función de los grandes bloques, que el material de transporte acapara el 63,2% de las exportaciones pontevedresas a Oriente Próximo, seguido a mucha distancia por los productos del reino animal, con el 16,5%, y por los productos de las industrias alimentarias, con algo menos del 5,5%.

Con ambas zonas el saldo es positivo para la provincia pontevedresa

En sentido inverso, las importaciones desde Oriente Próximo presentan una concentración todavía más acusada. El capítulo dominante es el de aluminio y manufacturas de aluminio, con 75,1 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 79% de todas las compras realizadas por Pontevedra en esa región.

La segunda gran partida son los productos químicos orgánicos, con 14,6 millones, equivalentes a algo más del 15% del total. Muy por detrás aparecen ya los pescados y mariscos, con 2,7 millones, y las materias plásticas y sus manufacturas, con 1,1 millones. Dicho de otro modo, casi todo lo que Pontevedra importa de Oriente Próximo se concentra en aluminio y química orgánica, con un peso muy residual del resto de capítulos.

Esa estructura es especialmente relevante en un momento en que la guerra amenaza corredores estratégicos para el comercio mundial.

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Los datos de 2025 permiten identificar con bastante claridad dónde puede estar la mayor exposición de Pontevedra si la crisis se prolonga o se agrava. En Estados Unidos, la provincia mantiene una relación comercial sólida pero repartida entre varios sectores, lo que reduce la dependencia de un único producto. En Oriente Próximo, en cambio, el mapa es mucho más sensible: Pontevedra depende de esa área, sobre todo, para la entrada de aluminio, y la utiliza principalmente como mercado para la salida de vehículos. Es decir, vende automoción y compra metal, dos capítulos con mucho peso industrial.