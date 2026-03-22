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Fin de fiesta

Cierre del Entroido por todo lo alto

La Praza do Mosteiro de Poio acogió el acto final de un carnaval marcado por la gran afluencia de público y la alta participación vecinal

O Galo Fodorico, en llamas. | GUSTAVO SANTOS

O Galo Fodorico, en llamas. | GUSTAVO SANTOS

R. P.

Poio

Poio puso este sábado el broche final a su Entroido con una de las citas más esperadas del tramo final de la programación, el Enterro do Galo Fodorico y la posterior Festa Choqueira, que se celebraron desde las 21.00 horas en la Praza do Mosteiro.

La despedida del carnaval contó con la participación de varias comparsas y grupos habituales de estas celebraciones en el municipio, entre ellos Os Canecos, Grupo de Entroido Samieira, Os 100Tolos, As Sonecas, Moreira a Tope y Alegría de Bora. Todos ellos acompañaron el cortejo fúnebre, que partió desde Os Canos, en un ambiente en el que no faltaron la música, la animación y el humor, señas de identidad de la fiesta.

Tras el desfile se celebró la Festa Choqueira, organizada por la ACV Ronsel, con reparto de chocolate caliente, premios y actuación musical, en una propuesta pensada para prolongar la noche y cerrar por todo lo alto varias semanas de intensa actividad festiva.

Con este acto, Poio despidió un Entroido histórico por asistencia y participación, según destacaron desde la organización, después de varias jornadas en las que las calles del municipio se llenaron de color, disfraces y ambiente. La programación dejó imágenes destacadas en enclaves como A Seca, con la Pasarela de Comparsas, o Campelo, con su desfile de carnaval, además de los distintos entierros impulsados por asociaciones y colectivos locales.

Antes de esa clausura del sábado, el calendario festivo todavía había reservado una última cita previa durante la semana. Vilariño celebró el jueves, a partir de las 18.30 horas, el Enterro da Galiña Vilarica, que alcanzó su segunda edición y sirvió como antesala del desenlace definitivo del Entroido en Poio.

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Así, el municipio echó el cierre a una edición especialmente concurrida, en la que la implicación del tejido asociativo y la respuesta del público consolidaron al carnaval local como una de las celebraciones más vivas del calendario festivo de Poio.

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