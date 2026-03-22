Avanza a información pública la senda de Samieira

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, avanzó en Samieira los próximos pasos para ejecutar la nueva senda peatonal y ciclista entre Tarrío y Arén, en Poio. La actuación prevé una inversión superior a 1,6 millones de euros y permitirá habilitar un recorrido de más de 1,2 kilómetros por el margen izquierdo de la PO-303, dando continuidad a las aceras ya existentes en la zona.

El objetivo del proyecto es mejorar la movilidad a pie y en bicicleta en este tramo de la parroquia, facilitando además la conexión con varios puntos muy frecuentados, como la playa de Covelo, los recorridos de los molinos o la iglesia de Santa María. La intervención incluirá también una zona de aparcamiento y una parada de autobús frente a la iglesia de Samieira, además de obras de drenaje, refuerzo del alumbrado y nueva señalización para aumentar la seguridad vial.

La nueva senda dará continuidad a otras actuaciones similares puestas en marcha en el municipio en los últimos años y encaja en la red de itinerarios seguros impulsada en Poio. En ese contexto, la actuación se suma a otras mejoras de movilidad en la localidad regida por Ángel Moldes y refuerza la idea de ganar espacios más cómodos y accesibles tanto para los vecinos como para quienes visitan esta zona del litoral.

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Más allá de la obra en sí, el proyecto busca ordenar mejor un entorno que soporta tránsito local y movimiento turístico, especialmente en épocas de mayor afluencia. La previsión es que el nuevo trazado contribuya a coser mejor los distintos núcleos de Samieira y a ofrecer una alternativa más segura para desplazamientos cotidianos que hasta ahora se realizaban en un tramo de carretera con escaso espacio para peatones y ciclistas.