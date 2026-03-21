El techo del anfiteatro del Teatro Principal de Pontevedra no se examinó en la última revisión

El falso techo del anfiteatro del Teatro Principal de Pontevedra no se examinó en la última revisión realizada hace un par de años. Así lo confirmó este sábado el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que visitó el recinto cultural tras el incidente del pasado viernes que provocó cinco heridos leves al caerse un pedazo de dos metros durante un espectáculo organizado por la Universidade de Vigo. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños mayores, ya que las cinco personas (en principio se hablaba de cuatro) se encuentran bien.

A primera hora del sábado el alcalde acudió al Teatro Principal acompañado por el concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, y el de Infraestruturas, César Mosquera, así como técnicos municipales y de la empresa que acomete obras en el edificio. También examinaron el lugar agentes de la Policía Científica.

«Estas son cosas que nunca se prevé que ocurran, porque aún hace dos o tres años hicimos una revisión del falso techo del Teatro Principal, en la zona de abajo, porque había ciertas dudas sobre su reparación, pero al final arriba no. Y como esto ya tiene cierta edad...», explicó en declaraciones a la prensa el alcalde.

Hay que recordar, además, que en el edificio se están realizando obras para instalar un ascensor.

Visita del alcalde y técnicos al anfiteatro, en el que se ven los cascotes (izqda.) / Gustavo Santos

A raíz del suceso, el Teatro Principal permanecerá cerrado de forma provisional. Este sábado, por ejemplo, fue suspendido el concierto de la Banda de Música de Pontevedra previsto para las seis de la tarde. El Concello estudiará la posibilidad de reprogramar los actos previstos en otras dependencias municipales. En caso de no ser posible, quedarán suspendidos hasta nueva fecha. Hay que tener en cuenta que el auditorio del Pazo da Cultura acoge estos días los eventos relacionados con el Salón do Libro Infantil e Xuvenil, que se termina este domingo, de ahí que los de este fin de semana del Principal no se pudiesen recolocar.

Un público ejemplar

Miguel Anxo Fernández Lores agradeció la reacción del público presente, que pese a la adversidad «entendió perfectamente» la necesidad de abandonar el teatro el pasado viernes y lo hizo con orden y tranquilidad.

Asimismo, el alcalde reconoció la rapidez en la actuación de las fuerzas de seguridad, los servicios de ambulancias y los técnicos municipales que intervinieron en el lugar, así como del concelleiro de Cultura, que se encontraba en la sala en el momento del suceso.

Los cascotes sobre las sillas en las que había público sentado. / Gustavo Santos

La revisión técnica más exhaustiva se realizará el lunes, cuando estén presentes todos los responsables municipales y especialistas implicados. Entonces se analizarán con más detalle tanto el alcance de los daños como las posibles causas del desprendimiento, que por ahora se desconocen.

El objetivo del Concello es adoptar las medidas necesarias para reabrir cuanto antes el Teatro Principal, que cuenta con una programación «muy extensa».

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A lo largo de la jornada, Lores se interesó por el estado de las cinco personas heridas, todas ellas de carácter leve, ya que pese al susto, el desprendimiento no provocó daños personales de gravedad.