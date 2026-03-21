A Tafona acoge la Xuntanza de Vehículos Clásicos

Caldas de Reis acoge este domingo su primera Xuntanza de Vehículos Clásicos, un evento que reunirá coches con más de 30 años de antigüedad, todos anteriores a 1995. El evento está organizado por la Asociación de Clásicos do Carneiro de la mano de la Concellería de Turismo. El programa incluye actividades durante todo el día, de modo que los vehículos llegarán a la villa a partir de las nueve de la mañana y estacionarán en la calle Carlos García Baión. A las 11 saldrán de ruta y regresarán para una comida en A Tafona con sobremesa toda la tarde.