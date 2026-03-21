Requisan a una distribuidora 10.000 bebidas mal rotuladas

Agentes de la patrulla fiscal y de fronteras de la Guardia Civil han requisado en una empresa de distribución de Sanxenxo más de 10.000 envases de bebidas que no estaban rotuladas como requiere la ley.

Refrescos intervenidos. | GUARDIA CIVIL

El operativo desplegado por el instituto armado se produjo el pasado 17 de marzo.

Durante la inspección en las instalaciones de esta empresa, los agentes comprobaron que sus responsables tenían almacenados diversos palés de bebidas azucaradas y varios packs de bebidas energéticas conocidas.

Al revisar su contenido, la Guardia Civil constató que gran parte de ese producto no estaba debidamente rotulado en idioma castellano.

La ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición establece que este inadecuado etiquetado hace que el producto sea catalogado como inseguro.

Todas las bebidas incautadas fueron puestas a disposición de las autoridades sanitarias.

En total, se requisaron 10.162 envases de diversa capacidad de la bebida azucarada y 72 envases de la bebida energética.

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La inspección concluyó con el levantamiento de una acta-denuncia contra la empresa distribuidora por infringir la normativa vigente en seguridad alimentaria y nutrición.