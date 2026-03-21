Teatro
Raxó acoge la representación «Brokeback Sabucedo»
Poio
El Concello de Poio apuesta por una programación cultural diversa y de calidad con la organización de dos citas destacadas para la próxima semana.
Por una parte, el sábado 28 tendrá lugar la representación de la obra «Brokeback Sabucedo, pasión entre bestias», una producción de Sal de Teatro interpretada por Santiago Telmo y Borja Salgado, a las 21.00 horas en el Centro Cultural Xaime Illa, en Raxó, con entrada gratuita. Por otro lado, el viernes 27 a las 20.00 horas en el Casal de Ferreirós, se presenta el libro «Alas Rotas», de Carmen Ogando.
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