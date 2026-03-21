Rajan la lona de la carpa del San Patricio de Pontevedra para entrar a robar

La organización de la fiesta de San Patricio de la Praza de España se llevó una sorpresa es sábado cuando comprobó que una parte de la lona de la carpa estaba rajada, un hueco por el que se colaron uno o varios ladrones y hacerse con diverso material.

Por este motivo se avisó a la Policía Nacional de Pontevedra, a la que se le comunicó que habían desaparecido un ordenador, altavoces de música y mercancía almacenada para la fiesta irlandesa. Además, les reventaron la caja registradora para comprobar si había dinero en su interior. La fiesta del San Patricio 2026 concluye este domingo por la tarde.