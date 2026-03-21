Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medidas AnticrisisLyon-CeltaPisos «Louvre» viguésEnfermedad ultrarrara IanAtención Primaria GaliciaOrden derribo TalasoOkupas MoañaFernando Franco
instagramlinkedin

Salón do Libro 2026

Os Premios Lazarillo abren outra intensa xornada entre libros

A narración oral, a música e as actividades familiares marcan o venres, mentras que hoxe será a homenaxe a Nenuca e Manuel Bragado

Ganadores dos Premios Lazarillo 2025. / Gustavo Santos / Gustavo Santos

Cris P. Cervera

Pontevedra

Marina Aguirre e Eduardo Flores recibiron onte os Premios Lazarillo 2025 de literatura infantil e xuvenil, entregados no marco do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. A autora burgalesa foi recoñecida pola novela «Sobre cristales rotos» e Flores polo álbum ilustrado «Superburro y Zorroplás», nun acto que volveu situar o certame como punto de encontro da creación literaria para a infancia e a mocidade.

A entrega dos galardóns foi un dos momentos centrais dunha xornada adicada á narración oral, que arrancou pola mañá con «DIVERcontos. Contos pola diversidade», a cargo de Amencer-Aspace, unha visita guiada ao Salón e a proposta «Contando e soando», con Raquel Méndez e OQO Editora. O programa combinou desde primeira hora actividades de animación á lectura con espazos para a música e a participación do público familiar.

Xa pola tarde, o Salón reforzou ese carácter aberto e participativo con iniciativas como o obradoiro «Libra de libros libres», con Ana Seoane, as sesións para bebés de Cabaliño Hop, con Soledad Felloza, e o roteiro «Trala pista de Manuel Quiroga», organizado por Leucoíña Pasea. Tamén houbo sitio para os contos e o teatro de sombras con «Ganapán e Garabato», promovido por Pepa a Loba Editora.

A programación completouse con «A revolución estrafalaria», unha proposta de contos e música de Cris de Caldas e Miguel Froján, así como coa «Escola de lectura para familias curiosas», coordinada por Pavís Pavós e Raquel Méndez. A oferta incluíu ademais un obradoiro de videoxogos.

Na recta final do día, o programa abriu tamén espazo para outras expresións culturais, co concerto «Lembra Xabarín!», un obradoiro de baile tradicional con Montse Rivera e a presentación «Entre letras e notas, arredor de Arte Menor», na Libraría Paz.

De cara a este sábado, unha das citas máis destacadas será a homenaxe a Luz Gallego «Nenuca» e Manuel Bragado, prevista para o mediodía e acompañada pola actuación de «V de Maceta». Coincidindo co inicio da primavera e co Día da Poesía e das Árbores, ese recoñecemento perfílase como un dos momentos máis emotivos e simbólicos da programación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents