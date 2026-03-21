El PP propone un Plan de Revitalización y Dinamización de los barrios

La concelleira del PP Pepa Pardo defenderá en el Pleno del próximo lunes una moción para impulsar un Plan de Revitalización y Dinamización de los barrios de Pontevedra. La iniciativa plantea la puesta en marcha inmediata de medidas orientadas a mejorar la calidad de vida en distintas zonas urbanas y a reforzar la atención municipal sobre sus necesidades cotidianas.

Según expone el grupo popular, la propuesta parte de la existencia de carencias en varios barrios en materias como mantenimiento urbano, seguridad, limpieza, iluminación, pavimentación, mobiliario público y zonas verdes. El texto también alude a una pérdida de actividad comercial y a una menor dinamización social en determinados entornos de la ciudad.

La moción menciona de forma expresa barrios como A Seca, Altamira, Pontemuíños, A Moureira, A Parda y Campolongo, que, a juicio del PP, precisan una intervención específica. Entre las medidas planteadas figuran la regeneración de espacios públicos, actuaciones en saneamiento y limpieza, mejoras en seguridad ciudadana, apoyo al comercio de proximidad y la creación o mejora de zonas verdes, instalaciones deportivas y espacios accesibles.

Noticias relacionadas

El grupo municipal plantea además que este plan se elabore con participación de las asociaciones vecinales, con el objetivo de adaptar las actuaciones a las demandas de cada zona.