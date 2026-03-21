Romería
Portas celebra hoy el día grande en honor a San Benito en Lantaño
Además de los actos religiosos, habrá música de gaiteiros , verbena, hinchables para niños y recogida solidaria de material escolar
A.L.
La parroquia de Lantaño, en Portas, celebra hoy el día grande en honor a San Benito, con una romería que comenzará bien temprano con misas cada hora desde las nueve de la mañana.
A partir de las 10 horas habrá pasacalles y tocará la Banda de Música Unión de Lantaño. A las 13 horas será la misa solemne cantada por el Corro Parroquial de Briallos con procesión con el santo y posterior tirada de fuegos.
La sobremesa estará amenizada por los gaiteiros Os Festas, de Santiago y se habilitará una zona infantil con hinchables.
A partir de las 21 horas tendrá lugar la gran verbena con la orquesta Galia, el Trío La Noche y el DJ Isi M.
Además, en la parroquia también muestran su lado más solidario y se ha puesto en marcha la campaña de recogida de material escolar: mochilas, carpetas, libretas, gomas, lápices, pinturas... Se recogen en la capilla de San Benito de Lantaño durante todo el día de hoy sábado.
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