Pontevedra 0-0 Ourense CF: Un derbi sin sustancia

Por tercera semana seguida, el Pontevedra acaba un partido de liga con empate a ceros. Una tarde con poca sustancia, y centrada en los primeros minutos de cada parcial, que acaba sin encajar ni anotar.

El Pontevedra irrumpió en el césped con una imagen muy distinta a la de los últimos encuentros. Arriesgado, sin miedo y volcado al ataque ante un Ourense CF que se veía sorprendido ante el vendaval de su rival. La alegría de ese inicio explosivo se constataría con el tempranero gol de Comparada, tras una conducción entre la medular miñota de Rubén López que apostó por el pase de la muerte ante Álvaro Ratón, aunque no subiría al marcador por falta previa del '18' sobre Carmona. En ese contexto de crecimiento y ataque indiscriminado, los pontevedreses se encontraban muy cómodos, lo que sumado a la estupefacción con la que los hombres de Dani Llácer veían el balón sin la posibilidad de tocarlo, y las ocasiones no escasearon. Alain Ribeiro rozó el tanto con la punta del pie después de una jugada ensayada de falta en al que Yelko arrojó el balón al segundo palo, Miki Bosch sirvió el balón al área pequeña y el '6' no pudo materializarlo. Eimil también tuvo el 1-0 en sus botas tras una cabalgada por banda derecha. Sus dudas sobre buscar el pase de la muerte o disparar permitieron a Álvaro Ratón mantener su arco a salvo. Antes del letargo de la segunda mitad de la primera parte, los locales anotaron otro tanto que fue anulado; mismo no goleador, Comparada, diferente motivo, fuera de juego del cesureño. Con ese tanto anulado en el minuto veintiuno acabó, en la práctica la primera parte. La tormenta de ataques cesó y durante casi media hora los jugadores vagaron por el campo sin generar nada reseñable.

Noticias relacionadas

En un espejo de la primera mitad se reflejó en la segunda. Los locales volvieron del descanso con ese afán explosivo de romper el cero a cero y durante veinte minutos asediaron la meta ourensana con disparos de media distancia y un mano a mano de Comparada que repelió el arquero visitante. Rubén Domínguez, tras una caótica jugada en el área, reclamó una mano la cual el FVS no reconsideró y no hubo ninguna penalización para los azules. Desde ese instante, arrancó el largo paso de los minutos en Pasarón, donde ni la superioridad numérica de Pontevedra, después de que Jerín Ramos viera dos amarillas en cuatro minutos, logró agitar el árbol de un partido al que le sobraron minutos y le faltó dilatar en el tiempo las notables acciones de peligro. En el descuento, nuevamente, los lerezanos pidieron la revisión por un pisotón a Alain en el área que, una vez más, el videoarbitraje no cambió de decisión y no castigó de ninguna forma.