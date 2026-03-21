El pleno aprobará el Presupuesto el lunes tras rechazar una única alegación

El Concello de Pontevedra someterá al Pleno del próximo lunes la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal de 2026 después de desestimar la única alegación presentada durante el período de exposición pública. Así lo anunció ayer el concelleiro de Economía, Raimundo González, que dio por prácticamente encarrilada la entrada en vigor de las cuentas.

La única reclamación registrada fue remitida a los servicios técnicos municipales para su análisis, como marca el procedimiento. Tanto la Secretaría del Pleno como la Intervención municipal emitieron los informes correspondientes y concluyeron que no existían motivos suficientes para modificar el documento presupuestario.

González detalló que el escrito se dividía en dos partes. La primera hacía referencia a un error material en la transcripción de la cifra total del presupuesto en uno de los apartados, una cuestión que, según el informe del secretario del Pleno, carecía de trascendencia y no alteraba el contenido real de las cuentas.

La segunda parte de la alegación fue rechazada por la Intervención al entender que no aportaba una fundamentación jurídica concreta. El responsable de Economía señaló que el recurso se apoyaba en afirmaciones genéricas, sin concretar incumplimientos específicos ni obligaciones no contempladas dentro de los supuestos legales que permiten impugnar un Presupuesto Municipal.

Una vez emitidos los informes técnicos, el gobierno local convocó una Xunta de Goberno extraordinaria para acordar formalmente la desestimación y permitir así que el expediente continúe su tramitación. Superado ese trámite, el documento será debatido el lunes en sesión plenaria, donde el ejecutivo confía en culminar su aprobación definitiva.

Las cuentas que ahora encaran su último paso administrativo se sostienen sobre el acuerdo alcanzado a finales de enero entre BNG y PSOE, un pacto que permitió desbloquear el presupuesto del presente ejercicio. Aquel entendimiento fue presentado por ambas formaciones como un acuerdo amplio para garantizar la estabilidad municipal y sacar adelante unas cuentas que ascienden a 103.768.000 euros, un 5,21% más que las de 2025.

El concelleiro avanzó además que, una vez se produzca la publicación definitiva en el BOPPO, el Presupuesto podría entrar en vigor en cuestión de días. La previsión del Concello es que las nuevas cuentas estén plenamente operativas ya la próxima semana, a la espera únicamente de los plazos de publicación oficial.

Las cuentas de 2026 ascienden a 103.768.000 euros, la cifra más alta alcanzada hasta ahora por el Concello. González volvió a reivindicar el carácter expansivo del Presupuesto y lo definió como un documento «claramente inversor», con un elevado contenido social y orientado de forma prioritaria a reforzar la actividad en los barrios y en las parroquias.

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En esa línea, subrayó que más de 10 millones de euros se destinarán este año a inversiones en zonas como A Parda, Monte Porreiro, O Burgo, Mollavao, Campolongo y otros ámbitos del este de la ciudad. No obstante, matizó que esa cantidad corresponde solo a la anualidad de 2026, ya que buena parte de las obras previstas son plurianuales y prolongarán su financiación en ejercicios posteriores; de hecho, entre las actuaciones destacadas del presupuesto figuran proyectos en Monte Porreiro, A Parda o Mollavao, junto a otras mejoras urbanas y de servicios.