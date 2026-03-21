Pastoriza estrena nuevo pavimento tras invertir cerca de 50.000 euros

La carretera de Pastoriza cuenta ya con un nuevo pavimento y mejores condiciones de seguridad tras la ejecución de la segunda fase de las obras, que han supuesto una inversión de casi 50.000 euros, IVA incluido. La actuación ha sido financiada con cargo a una subvención del Plan Camiña Rural 2025-2026 de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, y el concejal de Medio Rural, Pablo Novas, visitaron este viernes la zona junto al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y vecinos del entorno para comprobar el resultado de unos trabajos que completan la mejora integral de esta vía.

La carretera conecta el núcleo de Pastoriza con la PO-313 y constituye la única alternativa de acceso, por lo que el Concello subraya su importancia para la actividad diaria y el desarrollo económico del área.

La intervención permitió rehabilitar el firme y aprovechar varios sobreanchos para dejar una calzada mínima de cinco metros, con una pavimentación de 5,20 metros, ampliada hasta los seis metros en las curvas más conflictivas. Con ello se facilita el cruce de dos vehículos, mejora la visibilidad y se incrementa la seguridad vial.

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Además, se actuó sobre el drenaje mediante la apertura de cunetas, la pavimentación de algunos tramos y la instalación de sistemas de evacuación de aguas pluviales. Ramallo destacó «la importancia que tienen líneas de ayudas como las del Plan Marco para poder actuar en vías de estas dimensiones, que requieren mucha inversión, pero que son estratégicas para los habitantes de las zonas que las rodean».