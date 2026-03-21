Sanxenxo
La Escuela Municipal de Música incorpora el violín a su oferta educativa
El centro, que cuenta con 15 profesores, tiene lista de espera en algunos instrumentos
La Escuela Municipal de Música de Sanxenxo continúa ampliando su formación con la implantación de la especialidad de violín en su oferta educativa. Como prueba de la alta demanda de este instrumento, tres de las cuatro plazas ofertas este curso ya están cubiertas.
En total, la Escuela cuenta con 15 materias instrumentales (piano, oboe, flauta, fagot, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, trombón, tuba/bombardino, guitarra, violonchelo, violín, contrabajo y percusión) además de Iniciación Musical y Música y Movimiento. Actualmente, cuenta con 221 alumnos y lista de espera en algunos instrumentos, especialmente en las clases de Piano y Guitarra para adultos.
El equipo docente está formado por 15 profesores y el director, Benjamín Dorado, que se encargan de la educación musical del alumnado desde la base hasta que son adultos.
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