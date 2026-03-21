A Lama
Eliminan dos puntos de vertido de aguas en Covelo
A Lama
La Xunta, a través de Augas de Galicia, ha contribuido a eliminar dos puntos de vertido de aguas residuales urbanas en la parroquia de Covelo, en A Lama. Las incidencias fueron detectadas por técnicos del Programa de Control de Vertidos durante una inspección rutinaria en la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Los vertidos llegaban sin depurar al río Laxedo desde la parcela del sistema de saneamiento. Tras comunicar la situación al Concello, una nueva revisión confirmó la retirada de la instalación antigua y la adecuación de otra nueva.
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