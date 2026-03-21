La Diputación financia actuaciones y contrataciones en 12 concellos

La Diputación de Pontevedra ha aprobado la concesión de un millón de euros para financiar 96 nuevas contrataciones temporales en siete concellos de la provincia para reforzar servicios municipales dentro de la línea 3 del Plan +Provincia 2026-2027.

En el caso de Poio, la institución provincial destina 230.000 euros para 23 contratos, entre ellos puestos de operario cantero, electricistas, limpiadores, conserjes, personal vinculado al turismo, un trabajador social, personal para playas, un animador sociocultural y un auxiliar de clínica. Sanxenxo recibirá 254.000 euros para la creación de 26 empleos, distribuidos en seis auxiliares administrativos, doce peones de obras públicas y ocho peones de limpieza y mantenimiento.

La Diputación ha aprobado más de 720.000 euros en nuevas ayudas del Plan +Provincia 2026-2027 para financiar inversiones y gasto corriente en cinco municipios (línea 1 y línea 2).

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Poio recibirá 340.000 euros para financiar su parte de las obras de mejora de las estaciones de bombeo de aguas residuales de A Seca y Porto Campelo, con el objetivo de aumentar la capacidad de recogida y tratamiento, reducir alivios mediante un tanque de tormentas en A Seca y renovar el bombeo de Campelo. Vilaboa, por su parte, contará con 77.000 euros para pavimentar la vía principal de Barciela, en Santa Cristina de Cobres, una actuación que incluye refuerzo y renovación del firme, mejora del drenaje, actualización de la señalización y ejecución de nuevos reductores de velocidad.