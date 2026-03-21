Incendios
El Concello ofrece 3.000 árboles para repoblar franjas secundarias
Será necesaria solicitud previa y el número de especies se determinará según la superficie
El Concello de Sanxenxo ofrece 3.000 árboles gratuitos para repoblar parcelas ubicadas en las franjas secundarias de seguridad en el municipio para evitar incendios. Se trata de un compromiso adquirido por el alcalde, Telmo Martín, durante las reuniones celebradas por las parroquias, en el marco del convenio con el Seaga, para la limpieza de fincas y mejorar la gestión de la biomasa.
Las especies compatibles para esta zona, cedidas por la Consellería de Medio Rural, son cerezos, robles, castaños y nogales. Estos árboles serán entregados por el Concello a los propietarios de las parcelas ubicadas en franjas secundarias que lo soliciten. El número de plantas que corresponde a cada propietario se decidirá en función de la superficie de la parcela incluida en la franja, a razón de un árbol por cada 7 metros cuadrados, hasta agotar existencias.
- El párking del hospital único se retrasa: el Sergas decide impulsar antes la cafetería
- Pontevedra estrena el «Cubofit», un gimnasio modular al aire libre
- Investigan una agresión de un grupo de menores a una adolescente de 13 años en Pontevedra grabada en vídeo
- El Concello de Pontevedra adjudica por 4,4 millones su mayor plan de asfaltado y mejora viaria
- La Armada compra por 1,5 millones dos barcos auxiliares para la Escuela Naval
- Cinco mil dueños ofrecen casas en alquiler en la ciudad, que llega ya a 8.000 inquilinos
- Se inician las obras del centro termal tras más de una década de tramites
- La fermentación como forma de vida