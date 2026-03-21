El Concello ofrece 3.000 árboles para repoblar franjas secundarias

El Concello de Sanxenxo ofrece 3.000 árboles gratuitos para repoblar parcelas ubicadas en las franjas secundarias de seguridad en el municipio para evitar incendios. Se trata de un compromiso adquirido por el alcalde, Telmo Martín, durante las reuniones celebradas por las parroquias, en el marco del convenio con el Seaga, para la limpieza de fincas y mejorar la gestión de la biomasa.

Las especies compatibles para esta zona, cedidas por la Consellería de Medio Rural, son cerezos, robles, castaños y nogales. Estos árboles serán entregados por el Concello a los propietarios de las parcelas ubicadas en franjas secundarias que lo soliciten. El número de plantas que corresponde a cada propietario se decidirá en función de la superficie de la parcela incluida en la franja, a razón de un árbol por cada 7 metros cuadrados, hasta agotar existencias.