Poio
El Centro de Mayores toma impulso con 807.000 euros
El proyecto municipal cuenta con un presupuesto de casi 1,1 millones de euros
El Concello de Poio da un paso clave en la creación del futuro Centro de Mayores, en Campelo, tras conseguir cerca de 807.000 euros a través del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra. Esta financiación permitirá impulsar un proyecto con una inversión global próxima a los 1,1 millones de euros.
El alcalde, Ángel Moldes, muestra su satisfacción porque «estamos muy próximos a hacer realidad un proyecto estratégico e imprescindible para nuestro vecindario: crear un espacio de referencia en nuestro municipio, un punto de encuentro que va a proporcionar una atención integral para las personas mayores».
El regidor recuerda que el Concello adquirió la antigua guardería de Campelo a principios de 2024, con la intención de convertirla «en un referente en la atención a las personas mayores y en un revulsivo social y económico para todo el entorno de Campelo».
El proyecto diseñado contempla dos posibles usos dentro del centro: Un espacio de uso múltiple como punto de encuentro intergeneracional, con una amplia zona verde de esparcimiento, y otro destinado a talleres y actividades para personas con problemas de deterioro cognitivo o alzhéimer.
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