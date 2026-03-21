Caen cascotes del edificio calcinado en la calle Riestra.

La Policía Local de Pontevedra procedió a precintar este sábado la acera ante el edificio que ardió el pasado verano en la calle Riestra, en pleno centro urbano, después de que cayeran a la vía pública cascotes de su fachada.

El Concello de Pontevedra inició el pasado mes de febrero el procedimiento para declarar en ruina técnica el inmueble y ha dictado una orden de demolición por motivos de seguridad. Los informes técnicos municipales concluyen que el edificio presenta un agotamiento de elementos estructurales fundamentales, lo que hace inviable su recuperación con la estructura actual. Por ese motivo, Urbanismo entiende que procede la declaración de ruina técnica y la demolición, aunque advierte de que no puede ejecutarse de forma inmediata.

Uno de los condicionantes es su entorno patrimonial: el inmueble se encuentra en el ámbito de protección de las Ruinas de Santo Domingo y próximo a otro edificio catalogado, por lo que la demolición necesitará autorización de Patrimonio y deberá ajustarse a criterios estéticos.

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La resolución municipal fija un plazo de dos meses para que la propiedad presente el proyecto de demolición. Una vez obtenga el visto bueno y estén tramitados todos los permisos necesarios, se concede un mes para ejecutar los trabajos.