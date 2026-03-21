Alertan de la pérdida de fondos de la UE

El grupo socialista en la Diputación de Pontevedra presentará en el próximo pleno una moción para exigir explicaciones al actual gobierno provincial ante el «grave riesgo» de devolución de más de 3,5 millones de euros de fondos europeos Next Generation destinados a proyectos turísticos.

La portavoz socialista, Ana Laura Iglesias, advierte de que estos fondos fueron captados en el anterior mandato y representaban «una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, innovador y competitivo en la provincia». Se trataba de actuaciones estratégicas vinculadas a la movilidad sostenible, a la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, a la digitalización de destinos y mejora de la competitividad.