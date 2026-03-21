Seguridad vial
Adjudicadas las obras de mejora de la carretera a Ponte-Caldelas
Costará más de 240.000 euros y se centrará en el entorno de O Campiño y A Reigosa
A.L.
La Diputación de Pontevedra anunció ayer la adjudicación de las obras de mejora de la seguridad de la carretera EP-0004 Marcón-Pintos-A Reigosa por más de 240.000 euros. Se trata de una actuación estratégica dentro de la red viaria provincial, ya que el tramo de actuación coincide con el entorno de los polígonos industriales de O Campiño y de A Reigosa, concretamente entre los puntos kilométricos 3+300 y 4+200. La vía une los municipios de Pontevedra y Ponte Caldelas.
La actuación consistirá en la reposición y en la mejora del firme, en el acondicionamiento de las cunetas existentes y en la renovación de la señalización correspondiente a este tramo de la vía, con el objetivo de garantizar una circulación más segura y cómoda. La actuación ya había sido demandada por el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, durante el anterior mandato. Los trabajos tienen un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. La adjudicación de esta obra forma parte de un paquete de medidas aprobado en la sesión de la Xunta de Gobierno de esta semana.
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