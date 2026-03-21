Infraestructuras
800.000 euros para la mejora de la carretera Carballedo-Rebordelo
La Diputación de Pontevedra ha aprobado el expediente de contratación de las obras de mejora de la carretera Carballedo-Rebordelo (EP-0403), en Cerdedo-Cotobade, con un presupuesto de unos 800.000 euros. La actuación afectará a un tramo de 2,6 kilómetros en un plazo de seis meses.
Los trabajos se centrarán en la mejora del drenaje y de la seguridad vial en una vía que presenta daños en el firme y en las cunetas. El proyecto incluye la reposición del pavimento, la ejecución y sustitución de cunetas, la instalación de un tramo de barrera de seguridad y una nueva redistribución del espacio viario con señalización horizontal, resaltos y captafaros.
El presidente provincial, Luis López, destacó la rapidez de la tramitación y subrayó: «Hoy hace exactamente un mes que aprobamos el proyecto de ejecución, por lo que seguimos dando pasos lo más rápido posible».
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