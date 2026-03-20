«A segunda vida» de Joaquín Moldes llega al Palacete de las Mendoza

La Diputación abre al público el próximo martes 24 de marzo la exposición «A segunda vida», del pintor sanxenxino Joaquín Moldes. En la muestra, que se podrá visitar en el Palacete de las Mendoza hasta el 12 de abril, el artista invita a los espectadores a detenerse y mirar más allá de lo evidente, un trabajo para el cual emplea materiales reciclados para darle «una nueva existencia a aquello que parecía agotado».

Moldes reflexiona en «A segunda vida» sobre los mundos paralelos que nos rodean y, a través de pinturas y esculturas, construye un universo simbólico en el que los rostros, los cuerpos fragmentados y las figuras en tensión hablan del dolor colectivo, de la identidad y también de la resistencia. Porque, en palabras del artista «siempre es posible una segunda vida: en la materia, en la memoria y en nosotros mismos».

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La exposición «La segunda vida» podrá visitarse hasta el 12 de abril en el horario habitual de la sede de Turismo Rías Baixas: de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 horas, los sábados y festivos de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos de 10.00 a 14.00 horas.