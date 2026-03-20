Quinto viacrucis de la Cofradía del Espíritu Santo

La Cofradía del Espíritu Santo de Pontevedra celebra esta noche, a las 20.45 horas en la Basílica de Santa María, el quinto viacrucis procesional de Cuaresma, una cita consolidada en la programación previa a la Semana Santa.

Se desarrollará un recorrido interior por las 14 estaciones del viacrucis, con lectura de textos clásicos e intervenciones corales que realzarán cada una de las paradas. La cofradía plantea esta convocatoria como una actividad abierta a todo el público, creyente o no, con una duración aproximada de 45 minutos.