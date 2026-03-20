Pintura, fotografía, música y artes escénicas, en la primavera del Museo de Pontevedra

El Museo de Pontevedra desarrollará entre el 21 de marzo y el 20 de junio una programación de primavera con más de 20 actividades gratuitas en las que la pintura, la fotografía, la música y las artes escénicas tendrán un papel central. La agenda incluirá exposiciones temporales, cursos, talleres, conferencias, jornadas y visitas guiadas pensadas para distintos públicos.

La principal cita expositiva será «Arte en parella. Mercedes Ruibal-Agustín Pérez Bellas», que se inaugurará el 30 de abril con comisariado de Cristina Villaverde Ruibal. La muestra reunirá más de un centenar de obras y otros materiales para repasar la trayectoria artística de ambos creadores. Hasta el 5 de abril seguirán abiertas «Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX» y «San Sebastián, corpo de beleza e dor. Unha paixón privada», mientras que el 12 de junio abrirá «Mudanza», de Ira Lombardía, dentro del ciclo «Infiltracións», comisariado por Iñaki Martínez Antelo.

La programación también reservará espacio para las actividades didácticas. Durante la Semana Santa se celebrarán talleres infantiles dedicados al fotógrafo José Suárez y a la ilustración botánica. Para el público adulto regresará «Olladas Musicais», curso de introducción a la música culta impartido por Sara Domínguez Lloria, y continuarán además las últimas sesiones de «Máis que Musas. Creadoras na Vangarda», a cargo de Marta Riera.

La música tendrá asimismo una presencia destacada en la agenda de primavera. El 23 de abril, con motivo del Día del Libro, la soprano Bonnie Cooper y la pianista Carmen Carreiras Pita ofrecerán un recital con poemas musicados de autores clásicos y gallegos. Además, el 16 de mayo, «Ensemble Allettamento», con Mario Braña y Elsa Pidre, recuperará obras poco conocidas del repertorio de los siglos XVII y XVIII.

El programa incluirá también propuestas escénicas ligadas a fechas señaladas. En el Día das Letras Galegas, Suricata Teatro acercará al público infantil la figura de Begoña Caamaño con una sesión de cuentacuentos protagonizada por Rebeca Solla. Ya el 22 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, Avelaíña Teatro representará «As máscaras de Ibáñez: o marqués de Sargadelos que nunca foi», centrada en la figura de Raimundo Ibáñez, fundador de la cerámica de Sargadelos.

Noticias relacionadas

La oferta se completará con conferencias y jornadas especializadas. El 14 de abril, Isabel Tejeda hablará sobre la visibilización de las mujeres artistas en España, y el 21 de mayo Javier Barón Thaidigsmann, del Museo del Prado, ofrecerá una charla sobre Fernando Álvarez de Sotomayor. A ello se sumarán las jornadas «Imaxes en Reserva. Os Arquivos Fotográficos nos Museos» y dos sesiones centradas en Mercedes Ruibal y Agustín Pérez Bellas, además del programa habitual de visitas guiadas y del inicio, el 1 de junio, de los recorridos por las Ruínas de San Domingos.