Salón do Libro
Premios Lazarillo e homenaxe a Nenuca e Manuel Bragado na xornada do sábado
A cita combinará a entrega dos galardóns de literatura infantil e xuvenil cun recoñecemento ás traxectorias da libreira e do editor
C. P. C.
O Salón do Libro de Pontevedra acollerá este sábado 21 de marzo unha das citas máis destacadas da súa programación, cun acto que combinará a entrega dos Premios Lazarillo 2025 e a homenaxe ao editor Manuel Bragado e á libreira Luz Gallego «Nenuca». A convocatoria celebrarase a partir das 12.30 horas e converterase no acto central de recoñecemento a dúas figuras moi vinculadas ao mundo do libro e á propia historia cultural da cidade.
A primeira parte da sesión estará dedicada aos Premios Lazarillo 2025, coa benvida institucional do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e a participación de José Díaz, presidente de OEPLI e de Gálix, de Paloma Cabral, directora corporativa de McDonald’s España, e de Almudena Hernández, subdirectora adxunta de Promoción do Libro, a Lectura e as Letras Españolas. Durante o acto darase lectura ás actas e anunciaranse as persoas gañadoras do Premio Lazarillo de Creación Literaria e do Premio Lazarillo de Álbum Ilustrado, que tamén recibirán os seus galardóns.
A continuación desenvolverase a homenaxe a Manuel Bragado e a Nenuca, nunha cerimonia que incluirá música en directo de «V de Maceta», intervencións de Fina Casalderrey e Lois Pérez e as palabras das dúas persoas homenaxeadas. O programa rematará cunha entrega de agasallos e cun peche musical, nun formato pensado para poñer o foco na traxectoria de dous nomes fundamentais na mediación lectora, desde a edición e a libraría.
O acto encaixa co espírito desta edición do Salón, dentro da súa aposta por visibilizar toda a cadea de valor do libro.
- El párking del hospital único se retrasa: el Sergas decide impulsar antes la cafetería
- Investigan una agresión de un grupo de menores a una adolescente de 13 años en Pontevedra grabada en vídeo
- Se inician las obras del centro termal tras más de una década de tramites
- La Armada compra por 1,5 millones dos barcos auxiliares para la Escuela Naval
- Pontevedra estrena el «Cubofit», un gimnasio modular al aire libre
- Cinco mil dueños ofrecen casas en alquiler en la ciudad, que llega ya a 8.000 inquilinos
- La fermentación como forma de vida
- El Arenas Club - Pontevedra CF suspendido por la inundación del terreno de juego