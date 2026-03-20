Poio abre un coloquio para hablar de la menopausia sin tabúes

La menopausia centrará el próximo jueves 26 un coloquio abierto en el Casal de Ferreirós, en Poio. La cita, prevista para las 19.00 horas y sin necesidad de inscripción previa, reunirá a cuatro profesionales de distintos ámbitos para abordar esta etapa desde una perspectiva sanitaria y cotidiana. Participarán la matrona Begoña Lorenzo, el farmacéutico Mauro Carlos Carrillo, la nutricionista Carolina Santos y el entrenador personal José Antero. La concelleira de Saúde, Mocidade e Novas Tecnoloxías, Tamara González, destacó que la iniciativa busca «visibilizar la etapa como algo normal y no como una enfermedad», ofrecer información práctica, resolver dudas y mejorar la calidad de vida.