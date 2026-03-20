Un paraíso analógico para rescatar los 80 y 90

Tardes de merienda, olor a plástico de casete o la emoción de soplar un cartucho antes de encender la consola. Es lo que se respira en el nuevo local de la calle Peregrina donde acaba de instalarse El Baúl Vintage. Tras una primera etapa en un espacio más modesto de las Galerías de la Oliva, que pronto se les quedó pequeño y aislado del bullicio, esta tienda de coleccionismo y nostalgia ha decidido dar el salto en busca de un mayor dinamismo comercial.

No falta un gran surtido de merchandising y figuras de acción. | GUSTAVO SANTOS

Al frente del mostrador, organizando este caótico y maravilloso inventario del pasado, está Zaira Piñeiro Feijóo. Ingeniera de formación, reconoce con una sonrisa que no tiene «nada que ver con todo este mundo» a nivel profesional, pero que la pasión pudo más que la lógica. El proyecto germinó de forma oficial en diciembre de 2024, empujado por una afición compartida que se les fue de las manos. «Empezamos a hacer nuestra colección y nos comió. Hemos seguido siendo un poco niños; esto es como el sueño de tener tu propia tienda de juguetes», confiesa Zaira, que ahora regenta su particular paraíso retro.

Zaira Piñeiro, al frente de El Baúl Vintage. | GUSTAVO SANTOS

Si bien El Baúl Vintage está abierto a todo el mundo, «hasta a una abuelilla que quiera comprar un juego chulo para su peque», explica Zaira, su público más fiel es el gamer nostálgico. Y para ellos, el catálogo es un despliegue de artillería pesada.

En sus vitrinas descansan joyas de la historia de los videojuegos: desde la Nintendo NES, la Super Nintendo o la Nintendo 64, hasta todas las versiones de la clásica Game Boy, incluyendo una codiciada edición en color rojo. Destacan también piezas que atraen miradas de confusión y asombro a partes iguales, como una MSX que preside el escaparate. «Es una consola rara; hay gente que cree que son ordenadores, pero son las primeras consolas», detalla la propietaria. Para los coleccionistas más exigentes, disponen de artículos en su caja original, el «estado top», como una Mega Drive edición especial de El Rey León impecable.

Pero Zaira y su equipo saben que la nostalgia no solo se colecciona, sino que se juega. Por eso, tienen entre manos un proyecto para redondear la experiencia: habilitar la parte trasera del local con televisiones antiguas de tubo. El motivo es puramente técnico y sentimental. «Los gamers quieren tener la experiencia real de la Mega Drive o la Master System. En las pantallas grandes de ahora no se ve igual, no juegas igual», detalla.

Más allá de los píxeles, la tienda es un santuario del formato físico en todas sus variantes. El auge de lo analógico se palpa en la demanda de cámaras Polaroid, tocadiscos y máquinas de escribir. Incluso formatos que parecían desterrados, como el VHS y el DVD, tienen aquí su público, impulsados por clientes que buscan reproductores para poder volver a ver sus viejas cintas caseras o colecciones de cine.

Nutrir este inventario no es tarea fácil en la era de las compras online. Para llenar las estanterías de la calle Peregrina, el equipo acaba de regresar de un viaje por toda España, peinando mercadillos, ferias y negociando con particulares.

Esta filosofía de buscarse la vida se aplica también a su otra gran especialidad: los juegos de mesa. Trabajan directamente con grandes empresas para conseguir volúmenes que les permitan ajustar los márgenes y ofrecer las mejores marcas infantiles, como Djeco o Eureka, y juegos para adultos difíciles de encontrar en jugueterías convencionales. Su estrategia es clara y ambiciosa: «Queremos traer a Pontevedra un trocito de lo que buscarías sin tener que moverte a El Corte Inglés, a la Fnac, a Vigo o a Santiago. Que la gente sepa que lo va a encontrar aquí más barato».

El toque final del local lo pone un surtido de merchandising y figuras de acción pensado para conectar a padres e hijos. Las estanterías mezclan iconos eternos que gustan a todas las generaciones, como el universo Marvel o las Tortugas Ninja, con clásicos como Pokémon, Dragon Ball, Super Mario o Astérix.

Noticias relacionadas

Con este traslado a la calle Peregrina, El Baúl Vintage busca atrapar a ese transeúnte que pasea distraído y, de repente, se topa de frente con su infancia. Un negocio local que demuestra que, a veces, la mejor manera de mirar al futuro es rescatando lo que nos hizo felices en el pasado.