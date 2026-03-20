Ocho empresas optan a gestionar los talleres y el Plan Concilia

Un total de ocho empresas optan a la gestión del Plan Concilia y de los obradoiros de Navidad, Carnaval y Semana Santa en Sanxenxo. Al proceso concurren Asociación Xuvenil Saraiba do Mar, Axiña Servicios Deportivos, Elisa Estévez Rodríguez, Nordelaina, Silvia Calvelo Rodríguez, Sonaga Gestión, Sportmadness Eventos y Supernova Asistencias.

La Concellería de Educación, que dirige Nati Parada, sacó a licitación este servicio por 213.807 euros, dividido en dos lotes y con una duración de dos años. Uno corresponde al Plan Concilia, que ampliará por primera vez su cobertura a todo el periodo vacacional, incluidos los días de junio y septiembre previos y posteriores al curso escolar. El segundo engloba los talleres de Navidad, Carnaval y, como novedad, Semana Santa.

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Los obradoiros se desarrollarán en el colegio de Nantes, en horario de 9.00 a 14.30 horas, con 221 plazas disponibles. El Plan Concilia volverá a ofrecerse en O Telleiro y A Florida, con 910 plazas en total, 40 reservadas para menores con diversidad funcional.