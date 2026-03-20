Monte Porreiro enfila su reforma con nuevas gradas, vestuarios y césped

El campo municipal de fútbol y rugby de Monte Porreiro empieza a enfilar una reforma muy esperada por los clubes que lo utilizan a diario. El recinto, que arrastra necesidades de mejora en varios frentes, será objeto de una actuación con un presupuesto inicial de 1,19 millones de euros y con la previsión de renovar tanto la instalación deportiva como parte de su entorno más próximo.

La intervención se encuentra todavía en una fase inicial, con el arranque inminente de la redacción del proyecto, pero ya ha incorporado las primeras demandas de las entidades deportivas vinculadas al campo. Representantes del Mareantes Rugby Club, del Pontevedra Rugby Club y de la SD Monteporreiro participaron en una reunión en la que trasladaron sus principales necesidades.

Sobre la mesa estuvieron algunos de los problemas más visibles del recinto. Los clubes incidieron en la necesidad de renovar el césped, mejorar los vestuarios, actuar sobre el aparcamiento y optimizar la iluminación. Son reclamaciones que coinciden, además, con las prioridades que el propio Concello ya manejaba para una instalación que da servicio tanto al deporte de base como a la actividad cotidiana.

Según las previsiones municipales, la reforma incluirá «la renovación del pavimento deportivo, la construcción de una nueva grada y de nuevos vestuarios, así como el acondicionamiento de la parcela y de las áreas de estacionamiento próximas». La actuación no se limitará al terreno de juego, ya que también se contempla una mejora del espacio exterior con la creación de un parque complementario a las infraestructuras deportivas.

Un complejo ampliado

Ese nuevo ámbito podría incorporar pequeñas dotaciones deportivas urbanas de acceso libre para los vecinos, con la intención de abrir más el espacio al uso diario del barrio y reforzar la conexión entre los equipamientos existentes. En la actualidad, la zona cuenta ya con el campo de juego y una pista para deportes urbanos, por lo que el objetivo pasa por ordenar y completar el conjunto.

La concelleira de Deportes, Anabel Gulías, defendió la importancia de que el diseño final se ajuste a la experiencia de quienes utilizan el recinto. «Para nosotros es fundamental que el diseño de esta reforma nazca de la escucha activa y responda a las necesidades reales», señaló. Añadió además: «Queremos que sigan siendo una referencia para todo el municipio y, para eso, el trabajo mano a mano con los clubes es imprescindible».

La responsable municipal avanzó además que volverá a reunirse con las directivas de los clubes una vez esté redactado el proyecto, con el objetivo de revisarlo conjuntamente y estudiar posibles cambios antes de su ejecución. El proceso de contratación para la redacción del documento de mejora se iniciará en las próximas semanas.

La reforma del campo de fútbol y rugby de Monte Porreiro forma parte de un paquete más amplio de actuaciones financiadas con fondos europeos FEDER dentro de la Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local (EDIL). Dentro de ese plan, el barrio concentra más de 10 millones de euros de inversión, lo que lo sitúa entre los principales destinatarios de este programa municipal.

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Junto a la mejora del campo de Monte Porreiro, el Concello tiene previstas otras actuaciones en paralelo, como el nuevo pabellón de tenis de mesa, la rehabilitación del centro social, la creación de un aula Smart TIC comunitaria y una reforma integral del espacio público para conectar equipamientos y renovar calles y servicios.