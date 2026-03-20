Máis Cantos honra a los Pepes y Pepitas

Las calles de Marín se llenaron de música y buenas voces con la agrupación Máis Cantos, que dirigida por Nelson Quinteiro, celebró el «Día dos Pepes e das Pepitas», 19 de marzo, festivo autonómico este año.

Es la tercera ocasión en la que se lleva a cabo esta festiva iniciativa local por parte de la formación de canto, ya que tras las dos primeras en los años 2018 y 2019 se interrumpió en 2020 con motivo de la pandemia del coronavirus. «Lo hemos recuperado este 2026 y salió muy bien: fue un día maravilloso con sol y la gente se quedó muy contenta», celebra Nelson Quinteiro.

De este modo, comenzaron en el Palco de la Música de Marín, continuaron por la Praza 8 de Marzo, la Praza do Reloxo, A Farola y terminaron en la Praza de Abastos. «Lo que más le gustó a la gente fue que se animasen las terrazas, locales de hostelería, tiendas que había abiertas... y también el fondo de la cuestión; felicitar a todos los Jose, María José, Pepitas, Josefinas, Finas...», resume el músico, que recuerda que además el día de San José también sirve para dar la bienvenida a una de las estaciones más hermosas del año, la primavera.

Los cantos de los integrantes del grupo, vestidos de blanco, fueron acompañados por los sonidos de la guitarra y ukelele.

El repertorio combinó música popular, cantigas de trabajo marinero, habaneras y serenatas, con un homenaje muy especial a Marín y a su honda presencia en el cancionero popular y de taberna gallego. Sonarán piezas bien conocidas como «Marín del Alma», «Xa fun a Marín», «De Marín a Portonovo», «Cantiga de Marín» o «O Rodaballo», entre otras, invitando a todas las personas asistentes a sumarse a la comitiva y a vivir una experiencia de música compartida y emoción colectiva.

Los integrantes de Máis Cantos actuaron vestidos de blanco. | GUSTAVO SANTOS

A punto de cumplir 10 años

La agrupación Máis Cantos nació en septiembre de 2017 a raíz de la experiencia «Supercantos» celebrada con el Concello de Pontevedra.

En la actualidad forman el grupo 55 personas, un número límite fijado para poder viajar todos en autobús cuando es necesario desplazarse. Se reúnen todos los martes a las seis de la tarde en Lourido, Poio, y los miércoles en Mogor, Marín, también a esa misma hora. Pero no solo acuden personas de estos dos municipios, ya que los participantes de Pontevedra se integran en los ensayos de la villa marinense.

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A punto de cumplir una década de actividad ininterrumpida, Máis Cantos ya prepara su agenda de este año. La próxima cita será el 25 de abril, festivo en la vecina Portugal y símbolo de la libertad de su pueblo de la dictadura. Lo celebrarán con la UNED Sénior de Pontevedra en la Praza da Peregrina.