Festival
Loquillo se suma al cartel del Costa Feira
H.D.
Sanxenxo
Costa Feira incorpora a Loquillo a su programación musical para el próximo 10 de agosto, en un concierto en el que el artista repasará algunos de los temas más reconocibles de su trayectoria como «Cadillac solitario», «Rock and Roll Star», «El rompeolas» y «Feo, fuerte y formal», entre otras canciones míticas. El festival también celebrará el 13 de agosto la jornada Pop A Feira, con las actuaciones de Inazio, Iñigo Quintero, Malmö 040 y Pavlenha, representantes de la nueva escena pop española.
Estas citas se suman a los conciertos ya anunciados de Nicky Jam, el 3 de agosto; Rusowsky, el día 15; y Taburete, el 20. La organización informó de que las entradas para todos los recitales ya están a la venta.
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