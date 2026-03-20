Lleno en la hostelería en el primer puente turístico de la temporada

El buen tiempo y el festivo del Día del Padre, que se celebró ayer, han impulsado una avalancha de visitantes en la comarca de Pontevedra. Lo que tradicionalmente marcaba un tímido despertar tras el letargo invernal se ha convertido este año en un anticipo en toda regla de la Semana Santa, colgando el cartel de «completo» en buena parte de la hostelería local y llenando de vida los centros históricos y las rutas jacobeas.

Los grandes referentes gastronómicos de la zona han sido los primeros en notar este tirón. Locales emblemáticos como la taberna del Museo La Ultramar han completado sus aforos, una situación que se replicó en la churrasquería Varela y en varios locales de la calle Figueroa, donde sus responsables confirmaban a mediodía que no quedaba ni una sola mesa libre, un ambiente que se percibía especialmente en las terrazas llenas y que se reprodujo en restaurantes rurales como A de Paco, en la parroquia de Salcedo.

Si hay un punto donde la afluencia es especialmente visible, es Combarro. Las calles empedradas y los hórreos asomados al mar continúan siendo un imán para turistas y los propios vecinos. Éstos comprobaron asombrados en los últimos días que las reservas estaban completas y que solo hay mesas para la próxima semana.

Elena Couselo, al frente del clásico O Bocoi y referente de la hostelería local, confirma la excepcionalidad de estas fechas tras 18 años de experiencia en el sector. «El Día del Padre lo tenemos reservado como nunca. Al coincidir este puente, hemos tenido mesas grandes reservadas con meses de antelación», explica a FARO.

Turismo familiar y de proximidad

El perfil dominante estos días es el familiar, algo que Couselo valora de forma muy especial por la fuerte presencia de clientela local: «Tengo muchas reservas de familias de vecinos que aprovechan el festivo para celebrar, y lo agradezco porque es una forma de saber que lo estoy haciendo bien». Además del cliente de proximidad, el turismo foráneo y las excursiones del Imserso ya han hecho acto de presencia. «Desde que salió el sol los fines de semana estamos llenos. Ya nos han llamado bastantes guías; se nota que este es el primer puente de turisteo del año», añade.

Este movimiento también se palpa en las oficinas de turismo. Desde la oficina de Pontevedra, las técnicas municipales señalan que marzo marca el punto de inflexión tras los meses más parados del invierno. Los visitantes muestran un gran interés por el patrimonio local, demandando información sobre el centro histórico, las ruinas de Santo Domingo y monumentos como la basílica de Santa María. Muchas de estas consultas ya no son solo para este puente, sino de viajeros planificando sus escapadas para la inminente Semana Santa.

«El Día del Padre lo tenemos reservado como nunca... Hemos tenido reservas con meses de antelación»

Por su parte, en el municipio vecino de Poio, la técnica de Turismo confirma un incremento evidente de peregrinos desde principios de este mes. Atrás quedan noviembre, diciembre, enero y febrero, los meses más silenciosos en las rutas.

Esta llegada masiva de caminantes y visitantes subraya el carácter de esta fecha como «el primer puente turístico del año», un ensayo general que augura excelentes cifras para la temporada de primavera.

Balón de oxígeno frente a la inestabilidad global

El impacto económico supone un balón de oxígeno fundamental para el tejido empresarial de las Rías Baixas. Tras unos meses de invierno donde la actividad se reduce de forma natural, la respuesta masiva del público en este puente del 19 de marzo demuestra la resiliencia y el tirón del destino. La gastronomía y el patrimonio se consolidan, una vez más, como los principales motores de atracción.

De cara a las próximas semanas, el sector interpreta este éxito como el mejor ensayo general posible para la Semana Santa. La fluidez con la que se está gestionando este pico de demanda, combinando el turismo familiar de proximidad con la llegada de los primeros grandes grupos organizados, subraya la madurez de la comarca. Pontevedra y su ría demuestran que su fórmula sigue intacta: una oferta que equilibra el peso histórico de la ciudad del Lérez con el encanto marinero de enclaves como Combarro o el tirón turístico de Sanxenxo. Se suma la constante revitalización de las rutas jacobeas, que en los últimos años baten récords de demanda.

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Otro factor al que apuntan los técnicos de turismo y profesionales es a la inestabilidad global, que ha supuesto numerosas anulaciones de escapadas y viajes al extranjero. «En buena lógica, debería notarse ahora en un mayor número de reservas en las Rías Baixas», confirman los que ven en esta coyuntura la oportunidad definitiva para que el destino firme una excelente campaña de primavera.