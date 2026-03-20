Santa Lucía
Denuncian la tala de árboles en Moraña
A.L.
Los diputados provinciales Ana Laura Iglesias, Nuria Rodríguez y Gregorio Agís visitaron ayer la Carballeira de Santa Lucía, en Moraña, donde conocieron de primera mano la situación generada tras las actuaciones impulsadas por el gobierno local del PP y la previsión de nuevas talas de árboles.
Informa el PSOE de que la visita se produce «en un contexto de creciente indignación vecinal, al tratarse de un espacio de gran valor simbólico y social para el municipio». Recuerda, asimismo, que esta carballeira acoge en la actualidad la celebración de la fiesta del Carneiro ao Espeto, uno de los eventos más representativos de Moraña. Denuncian la falta de transparencia local y recuerdan que la actuación será financiada por la Diputación.
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