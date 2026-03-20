Mercado laboral
Curso gratuito para facilitar la entrada al sector servicios de desempleados
H.D.
Poio
Poio abrirá del 13 al 23 de abril un curso gratuito de «personal polivalente de supermercado» dirigido a personas desempleadas que busquen una salida laboral en el sector servicios, uno de los que más demanda empleo genera en la actualidad. La formación se impartirá por las mañanas en la Casa Rosada y combinará clases teóricas con prácticas profesionales, en función de la disponibilidad del alumnado y de las empresas colaboradoras. Se ofertan 15 plazas, con prioridad para vecinos del municipio. Las inscripciones pueden formalizarse a través del Servizo de Orientación Laboral. Esta iniciativa se suma a otras acciones formativas recientes con buenos resultados de inserción al mercado.
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