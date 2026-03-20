La crisis del marisqueo plantea diez propuestas para proteger la ría

La delicada situación que atraviesa el marisqueo en la ría de Pontevedra ha llevado a poner sobre la mesa un decálogo de propuestas con el que se busca reforzar la viabilidad de una actividad de la que dependen numerosas familias de la comarca. El documento, centrado en la sostenibilidad ambiental, económica y social del sector, fue entregado a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, tras ser elaborado con aportaciones de profesionales, científicos y representantes institucionales.

Las medidas nacen de la I Xornada Técnica da Ameixa, celebrada hace unos meses en Poio, en la que participaron los tres patrones mayores de las cofradías de la ría —Lourizán, Pontevedra y Raxó—, además de expertos vinculados al mar y a la cadena mar-industria.

De aquel encuentro salió una hoja de ruta con medidas que van desde mejorar la coordinación entre administraciones y cofradías hasta reforzar la formación profesional, la trazabilidad del producto y su promoción comercial.

El texto también plantea actualizar los planes de explotación, impulsar proyectos piloto de repoblación y semilleros, reducir vertidos y otras fuentes de contaminación y estrechar la colaboración con universidades y centros de investigación para anticipar los efectos del cambio climático sobre los bancos marisqueros.

Noticias relacionadas

Durante la entrega del documento, el alcalde de Poio, Ángel Moldes, defendió que el objetivo es hacer «una pequeña aportación» a los esfuerzos por recuperar los bancos y «garantizar la viabilidad de una actividad de cuyo futuro dependen muchas familias».