Cambio climático
La crisis del marisqueo plantea diez propuestas para proteger la ría
H.D.
La delicada situación que atraviesa el marisqueo en la ría de Pontevedra ha llevado a poner sobre la mesa un decálogo de propuestas con el que se busca reforzar la viabilidad de una actividad de la que dependen numerosas familias de la comarca. El documento, centrado en la sostenibilidad ambiental, económica y social del sector, fue entregado a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, tras ser elaborado con aportaciones de profesionales, científicos y representantes institucionales.
Las medidas nacen de la I Xornada Técnica da Ameixa, celebrada hace unos meses en Poio, en la que participaron los tres patrones mayores de las cofradías de la ría —Lourizán, Pontevedra y Raxó—, además de expertos vinculados al mar y a la cadena mar-industria.
De aquel encuentro salió una hoja de ruta con medidas que van desde mejorar la coordinación entre administraciones y cofradías hasta reforzar la formación profesional, la trazabilidad del producto y su promoción comercial.
El texto también plantea actualizar los planes de explotación, impulsar proyectos piloto de repoblación y semilleros, reducir vertidos y otras fuentes de contaminación y estrechar la colaboración con universidades y centros de investigación para anticipar los efectos del cambio climático sobre los bancos marisqueros.
Durante la entrega del documento, el alcalde de Poio, Ángel Moldes, defendió que el objetivo es hacer «una pequeña aportación» a los esfuerzos por recuperar los bancos y «garantizar la viabilidad de una actividad de cuyo futuro dependen muchas familias».
Suscríbete para seguir leyendo
- El párking del hospital único se retrasa: el Sergas decide impulsar antes la cafetería
- Investigan una agresión de un grupo de menores a una adolescente de 13 años en Pontevedra grabada en vídeo
- Se inician las obras del centro termal tras más de una década de tramites
- La Armada compra por 1,5 millones dos barcos auxiliares para la Escuela Naval
- Pontevedra estrena el «Cubofit», un gimnasio modular al aire libre
- Cinco mil dueños ofrecen casas en alquiler en la ciudad, que llega ya a 8.000 inquilinos
- La fermentación como forma de vida
- El Arenas Club - Pontevedra CF suspendido por la inundación del terreno de juego